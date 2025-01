Anvisa e Ciee abrem processo seletivo de estágio em diversas áreas

CB Correio Braziliense

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abriram processo seletivo para estágio com oportunidades em mais de 35 municípios de todo o Brasil. Estudantes podem se inscrever até 5 de fevereiro pelos sites: https://bit.ly/4hocBZ6 (ensino médio e superior) e https://bit.ly/42lkpGw (pós-graduação).

A bolsa-auxílio varia de acordo com o nível de escolaridade: R$ 486,05 mensais para estudantes do ensino médio, com carga de 4 horas diárias; R$ 1.125,69 para o ensino superior, com carga de 6 horas diárias; e R$ 1.665,22 para pós-graduação, com jornada de 30 horas semanais. Todos os estagiários têm direito a auxílio-transporte de R$ 10 por dia trabalhado.

O processo seletivo consiste em três etapas: inscrição, análise curricular e entrevista na Anvisa. As vagas de ensino superior são destinadas a estudantes de diversos cursos, como ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, direito, gestão da informação, publicidade, arquitetura, comunicação social e outros. Já as vagas para pós-graduação incluem especializações, como engenharia elétrica, gestão de serviços de saúde, bioestatística, enfermagem, engenharia de alimentos, entre outras 22 áreas.

Requisitos

Para participar, é necessário que o candidato esteja regularmente matriculado e com frequência efetiva em cursos vinculados ao ensino público ou particular de nível médio ou superior, conforme as especificações do edital. O candidato também deve estar em conformidade com a política de estágio de sua instituição de ensino, em consonância com a Lei 11.788/08.

Além disso, para a contratação, é preciso ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil, ter idade mínima de 16 anos completos no início do estágio, não ter sido exonerado a bem do serviço público, e estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino e maior de 18 anos, com as obrigações militares.

Também é exigido que o candidato esteja matriculado em uma instituição de ensino com convênio vigente com o Ciee e que não tenha realizado estágio por período superior a 18 meses na Anvisa, salvo em casos de pessoas com deficiência.