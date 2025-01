Sisu 2025: terceira parcial das notas de corte é divulgada; veja

AG Aline Gouveia RP Raphaela Peixoto

Período de inscrições do SISU 2025 estará aberto entre 17 e 21 de janeiro

As terceiras parciais da notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foram divulgadas nesta segunda-feira (20/1). Segundo o Ministério da Educação, a nota de corte é apenas uma referência para os candidatos, e não uma garantia de seleção para a vaga ofertada.

Com base na nota de corte, o estudante pode alterar as opções de curso no decorrer de todo o período de inscrição, sendo considerado válido o último registro feito no sistema até as 23h59 de 21 de janeiro. A nota de corte do curso e a classificação parcial podem ser alteradas até o término das inscrições.

Uma vez ao dia, o Sisu calculará a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso, com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

De domingo para esta segunda, a parcial da nota de corte para medicina no Distrito Federal teve uma pequena oscilação, passando de 786,97 na ampla concorrência para 786,35. Para essa modalidade, há 48 vagas disponíveis no câmpus da Escola Superior de Ciências da Saúde, na Asa Norte.

Como acessar as parciais das notas de corte?

Para acessar as parciais das notas de corte, o candidato deve entrar no Portal único de acesso ao ensino superior, clicar em "Sisu" e depois em "consultar ofertas". É possível pesquisar as notas filtrando por curso, instituição e município.

Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 tem até terça-feira (21/1) para se inscrever no Sisu e concorrer a uma das vagas ofertadas em cursos de graduação de 124 instituições públicas de ensino superior.

O processo de inscrição é gratuito e deve ser realizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando o login e a senha do Gov.br. O candidato deve preencher o questionário de perfil socioeconômico, observando as exigências de comprovação.

Para participar do Sisu, o estudante não pode ter obtido nota zero na prova de redação nem ter feito o Enem como “treineiro” (quem realiza o exame antes de concluir o 3º ano do ensino médio).