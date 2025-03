Inscrições para estagiar na Caesb encerram na segunda-feira (10/3)

MR Marina Rodrigues

inscrições abertas até segunda-feira (10/3) para seleção de estágio da Caesb - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) está com inscrições abertas até segunda-feira (10/3) para seu processo seletivo de estágio. As oportunidades são para estudantes de níveis médio/EJA (Educação de Jovens e Adultos), técnico e superior, com carga horária de quatro ou seis horas diárias, a depender do curso. As bolsas-auxílio variam de R$ 480 (nível médio/EJA) a R$ 1.125 (nível superior), além de benefícios como auxílio-transporte de R$ 242 e auxílio-alimentação de R$ 220.

As vagas de nível médio/EJA são exclusivas para estudantes da rede pública, enquanto as oportunidades para nível técnico e superior podem ser preenchidas por alunos de instituições públicas ou privadas. O processo terá validade até 31 de dezembro deste ano, podendo ser prorrogado por igual período. A seleção inclui provas on-line e entrevistas. Para participar, é necessário se cadastrar no site do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee). A lista provisória dos candidatos habilitados será divulgada em 20 de março, com possibilidade de interposição de recursos no dia seguinte. O resultado final será publicado em 28 de março.

As vagas contemplam diversos cursos. Para nível médio e técnico, há oportunidades para áreas como administração, enfermagem, informática, meio ambiente, segurança do trabalho, eletrônica e mecânica. Já para nível superior, são oferecidas vagas para estudantes de administração, arquitetura, biologia, direito, engenharia (ambiental, civil, da computação, elétrica, mecânica, química, entre outras), comunicação social, economia, pedagogia e química.