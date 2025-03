INSS divulga matriculados no curso de formação para técnico

YR Yasmin Rajab

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou nesta quinta-feira (6/3) a lista dos candidatos matriculados no curso de formação do concurso público para técnico do seguro social. Os nomes estão disponíveis no Diário Oficial da União (DOU).

Os convocados fazem parte da lista dos candidatos aprovados como excedentes. O decreto que autorizou a medida foi publicado no final de dezembro, contemplando 300 vagas para a carreira.

O curso de formação será realizado em Brasília, no período entre 6 de março e 1º de abril deste ano. A carga horária será composta por 180 horas presenciais, em tempo integral.

Sobre o concurso

O edital do INSS foi publicado em 2022, ofertando mil vagas de preenchimento imediato para técnico do seguro social. Os participantes foram avaliados por meio de duas etapas, sendo elas: provas objetivas e curso de formação, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Os nomeados receberão o salário inicial de R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61 mais gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, além da gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, mais o auxílio-alimentação de R$ 458.