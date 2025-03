Estágio: AGU abre cadastro reserva para níveis médio e superior; inscrições até 27/3

JC Júlia Christine*

Advocacia-Geral da União (AGU) - (crédito: Instagram)

A Advocacia-Geral da União (AGU) abriu, na segunda-feira (17/3), as inscrições para cadastro reserva para estágio nos níveis médio e superior, com vagas distribuídas em diversas regiões do país. Os interessados podem se inscrever e realizar a prova on-line até as 12h de 27 de março, pelo portal do Ciee. O resultado final do processo está previsto para ser divulgado em 22 de abril. Para mais informações, os candidatos devem acessar o portal do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee): https://l1nq.com/bqenC.

Os estagiários selecionados terão direito a bolsa-auxílio de até R$ 1.125,69 para nível superior e R$ 694,36 para nível médio, além de auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia estagiado. Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados nos cursos indicados no edital, incluindo direito, administração, engenharia civil e economia. Para concorrer, os candidatos devem preencher os requisitos básicos, como ter, no mínimo, 16 anos na data de início do estágio, estar em dia com as obrigações eleitorais (quando maior de 18 anos) e não ter ultrapassado 18 meses de estágio na AGU.

O processo seletivo é dividido em três fases: inscrição on-line, prova objetiva e entrevista presencial, que será realizada na sede da AGU, em Brasília. Durante a entrevista, pode haver a aplicação de questões discursivas e análise curricular, dependendo da necessidade da unidade concedente.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues