Concurso do TCDF com salários de até R$ 37 mil tem edital retificado

FA Francisco Artur de Lima

O certame para o Tribunal de Contas do Distrito Federal teve provas objetivas realizadas em dezembro do ano passado

O concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) teve o edital retificado, de acordo com publicação no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (19/3). O documento, assinado por Manoel Andrade, presidente do TCDF, altera a data da prova escrita P2 para 11 de maio deste ano.

Já as avaliações escrita P3 e oral serão realizadas em 25 de maio e 21 de setembro, respectivamente. O concurso do TCDF oferta uma vaga imediata para o cargo de procurador, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 37.731,80.



As datas iniciais das provas discursivas e oral eram 23 de março de 2025 (P2), 30 de março P3 e 3 de agosto de 2025.

Concurso TCDF

O certame para o Tribunal de Contas do Distrito Federal teve provas objetivas realizadas em dezembro do ano passado. A banca organizadora da seleção é o Cebraspe. Além da vaga de procurador, o concurso do TCDF oferta sete oportunidades para o cargo de auditor de controle externo.