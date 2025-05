Serasa Experian abre mais de 40 vagas para programa de estágio com bolsa de R$ 2.150

JC Júlia Christine*

"Nossa proposta é apoiar o início da trajetória profissional dos jovens com uma formação sólida e experiências reais", afirma a gerente de RH da Serasa Experian, Camila Souza. - (crédito: Divulgação Serasa Experian)

A Serasa Experian está com inscrições abertas para o novo programa de estágio. Com mais de 40 vagas, estudantes podem se candidatar para atuar em modelos remoto ou híbrido com oportunidades nas cidades de São Paulo (SP), São Carlos (SP), e Blumenau (SC). As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site: https://encr.pw/icuLy, até 16 de junho.

Podem se inscrever estudantes dos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, com destaque para as áreas de administração, engenharias, economia, estatística, matemática, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, ti, comunicação, marketing, entre outros.

A bolsa-auxílio é de R$ 2.150, com possibilidade de progressão, e jornada de seis horas diárias. O programa oferece ainda um pacote completo de benefícios: vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, acesso ao Wellbub e Totalpass, apoio psicológico e jurídico 24h, horários flexíveis e parceria com cursos de idiomas.

Para saber mais sobre o programa, acesse o site: https://encr.pw/LY0fj.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá