Empresa abre programa de estágio em Barueri (SP)

AS inscrições devem ser feitas até 8 de agosto - (crédito: Divulgação)

A empresa Tempo, especializada em assistência de seguros e previdência complementar, anuncia a abertura das vagas para o programa de estágio 2025. Podem se inscrever estudantes de graduação e técnico em administração, engenharia e outras áreas semelhantes, que estejam a partir do 5° semestre, e tenham disponibilidade para trabalhar em jornada de seis horas, por, no mínimo, um ano e meio, no escritório da Tempo em Alphaville. As inscrições podem ser feitas até 8 de agosto por meio do link.

Dentre as áreas atendidas pela Tempo, estão seguradoras, montadoras de veículos, bancos, financeiras e varejistas do país. Os estagiários recebem diversos benefícios, como assistência médica e odontológica, vale-transporte ou auxílio-mobilidade, vale- alimentação, programas de qualidade de vida, day off de aniversário, auxílio-creche e cuidado infantil, parcerias & facilidades, entre outros.

