Ciee-DF abre 569 vagas de estágio em diversas áreas

CB Correio Braziliense

CIEE está com 569 vagas de estágio abertas no DF - (crédito: Divulgação)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 569 vagas de estágio abertas no Distrito Federal nesta semana. As áreas com maior número de oportunidades são administrativa (163), ensino médio (74), educação (40), direito (28) e informática (36).

Também há ofertas para comunicação (49), contabilidade (26), marketing (18), esportes (5), construção civil (17), saúde (24), psicologia (3), arquitetura e urbanismo (6), farmácia (2) e design (12), entre outras. O levantamento inclui ainda vagas para cursos técnicos, como informática, saúde, elétrica/eletrônica, segurança e design.

No cenário nacional, o Ciee reúne mais de 7,4 mil oportunidades de estágio e aprendizagem, com maior concentração em São Paulo, Ceará, Distrito Federal e Bahia. A entidade é considerada a maior ONG de empregabilidade jovem da América Latina.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo portal www.ciee.org.br ou presencialmente na sede do Ciee-DF, localizada na EQSW 304/504, no Sudoeste.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá