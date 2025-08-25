Ciee promove mutirão de vagas de estágio nesta terça-feira (26/8)

CB Correio Braziliense

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é uma ong de trabalho e inclusão social - (crédito: Divulgação/CIEE)

O Centro Integração Empresa-Escola (Ciee) promove, nesta terça-feira (26/8), um mutirão de vagas de estágio. O evento comemora o Dia do Estagiário e oferece mais de 500 oportunidades de inserção de jovens no mercado de trabalho. A ação vai ocorrer presencialmente na sede do Ciee, na EQSW 304/504 - Brasília, DF, das 9h às 15h.

Podem se candidatar jovens cursando ensino médio, técnico ou superior. Os candidatos devem aparecer no local com os documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Os participantes do mutirão podem receber encaminhamento para oportunidades, tirar dúvidas e fazer cadastro de forma gratuita no portal do Ciee.

Entre as vagas ofertadas no evento, para órgãos públicos e particulares de Brasília, as áreas de atuação mais comuns são administração, comunicação, TI, direito e contabilidade; e de arco bancário, administrativo, comércio e varejista para a aprendizagem.



