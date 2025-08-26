Senac abre plataforma de emprego para jovem aprendiz; saiba como concorrer

CB Correio Braziliense

Podem participar jovens de 14 a 24 anos, além de pessoas com deficiência de qualquer idade - (crédito: Reprodução/Senac-DF)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferece oportunidades de jovem aprendiz, por meio de plataforma virtual, conectando empresas com estudantes interessados em trabalhar no contraturno das aulas. O programa é gratuito, e abre vagas para jovens de 14 a 24 anos, além de pessoas com deficiência, que podem se inscrever por meio do link.

Leia também: 1.053 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

A inscrição no programa não é garantia de vaga, os cadastros serão enviados para empresas parceiras, e caso selecionado, o jovem aprendiz terá a carteira de trabalho assinada e remuneração pela empresa, além de ser matriculado no programa do Senac, que começa com 15 dias de capacitação em uma das unidades da instituição, e depois, o participante terá a rotina organizada da seguinte forma — um dia por semana no Senac, quatro dias na empresa contratante.

Leia também: Geração alpha ingressa no mercado de trabalho como jovem aprendiz