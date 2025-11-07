Maratona presencial do Ciee oferece mais de 11 mil vagas para estudantes

CB Correio Braziliense

Maratona de vagas com mais de 11 mil oportunidades - (crédito: Divulgação/ CIEE)

Por Gabriela Braz

O Ciee, instituição que oferece inclusão social e trabalho jovem, finaliza o ano com uma grande maratona de vagas de estágio e aprendiz para jovens. O evento presencial ocorre na próxima segunda-feira (10/11), das 9h às 16h, em mais de 70 postos de atendimento espalhados pelo Brasil. A ação é gratuita, e os interessados devem acessar a página https://bit.ly/47N3cae para localizar a unidade mais próxima de sua residência.

O Distrito Federal tem 664 vagas, sendo 508 de estágio nas principais áreas: administração, direito e contabilidade. As outras 156 são para jovem aprendiz no arco administrativo e bancário. Para o Goiás, existem 286 oportunidades, são 163 destinadas aos estagiários também nas mesmas áreas, e 123 de aprendizagem nas áreas logística e administrativa. As áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: administração, direito, marketing, contabilidade e construção civil. Já em Aprendizagem, são administração, vendas, varejo, logística e produção.

Com a finalidade de encaminhar estudantes a oportunidades que desenvolvem e abrangem seu currículo, a ação envolve 11,2 mil vagas. A instituição busca encaminhar jovens para cerca de 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas privadas pelo Brasil.

No dia do evento, é necessário levar documentos pessoais ( RG, CPF e um comprovante de residência que deve estar no nome dos pais ou parente) à unidade ou posto de atendimento mais próximo da residência. Nos locais, será possível receber atendimento da equipe Ciee e auxílio na busca de vagas, construção ou atualização do currículo e orientações sobre os serviços oferecidos pela instituição.

A maratona é um bom momento para quem ainda não garantiu uma vaga de estágio ou de aprendiz neste ano. “Muitos jovens e estudantes encaram o fim de ano como um momento de descanso, mas a maratona de vagas surge como uma ponte facilitadora aos que ainda não conquistaram a sua tão sonhada vaga no mundo do trabalho. Afinal, ainda há tempo de dar o primeiro passo na jornada profissional” conclui Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do Ciee.

Para mais informações, acesse https://bit.ly/47N3cae.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.