Correio Braziliense

Ciee abre mais de 68 mil vagas sazonais de estágio e jovem aprendiz - (crédito: F..bio Augusto Ferreira Santos)

Por Gabriela Braz

O Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) anuncia mais de 68 mil vagas para estágio e jovem aprendiz até fevereiro de 2026. As oportunidades se destacam nas áreas de educação, administração e direito para estágio e logística, administração e varejo aos aprendizes. As vagas estão disponíveis no Portal CIEE: https://bit.ly/4j9Vn3K.

Leia também: Itaú Cultural lança três cursos gratuitos, on-line e com certificação

O fim e início do ano marcam um período favorável para quem busca ingressar no mercado de trabalho. A oferta de vagas vem da temporada de estudantes finalizando o ciclo escolar ou encerrando contratos de estágio, o que promove a abertura de novas oportunidades. “O período de dezembro a fevereiro é de fundamental importância porque reúne o maior contingente de vagas do ano. Aos que buscam uma oportunidade, é importante sempre manter os dados atualizados no portal Ciee e ficar atento ao celular e e-mail”, comenta Patrícia Testai, gerente Nacional de Operações e Atendimento do Ciee.

O estado de São Paulo lidera o volume de oportunidades. Na sequência, estão: Nordeste com 20,2 mil oportunidades (18 mil de estágio), Norte com 4,8 mil vagas e Centro-Oeste e Distrito Federal com 7,7 mil vagas.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.