789 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Bradesco
Vagas de estágio
O Grupo Bradesco Seguros está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, até 6 de março, pelo link https://bit.ly/4kh1q79. O primeiro ciclo do ano conta com mais de 100 vagas para estudantes de nível superior ou tecnólogo em áreas como tecnologia, operações, administrativo, analytics, jurídico, compliance, entre outras. As oportunidades são para atuação nas cidades de São Paulo, Osasco, Campinas e Santos (SP); Rio de Janeiro (RJ); Curitiba (PR); Brasília (DF); Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). O processo seletivo inclui testes on-line, avaliações, dinâmicas de grupo e entrevistas, com realização prevista entre fevereiro e abril. As admissões devem ocorrer a partir de maio. O estudante deve estar cursando a partir do 2º semestre da graduação ou o 1º semestre do curso tecnólogo, e ter disponibilidade para jornada de estágio de 20, 25 ou 30 horas semanais, além da possibilidade de realizar de um a dois anos de estágio. As vagas são no modelo híbrido ou 100% presencial, de acordo com a área.
Banco Santander Brasil
Programa de estágio
O Banco Santander Brasil, em parceria com a Universia, abriu vagas no Programa de Estágio Santander 2026 para todo o Brasil. O objetivo do programa é explorar o potencial dos estagiários em projetos que têm o poder de transformar o mercado, a sociedade e a vida dos clientes. As vagas disponíveis são para atuação presencial. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e estar cursando a partir do segundo semestre da graduação, não há exigência de experiência prévia. A jornada de trabalho diária é de seis ou quatro horas, e as oportunidades são para diversas áreas de atuação. As inscrições estão abertas durante todo o ano, se encerrando no dia 30 de dezembro. Para se candidatar a vagas de estágio. Para se candidatar ao emprego, os interessados devem acessar o site: https://www.santander.com.br/hotsite/carreiras/.
- CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola
- IEL - Instituto Euvaldo Lodi
- IF - Estágios Instituto Fecomércio
- ESPRO - Ensino Social Profissionalizante
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
» Localização: EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30 O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30
» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h
» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h
» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP
Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar.
Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027. O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio
ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)
Telefones (61) 2026-1111
Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12
CEP: 71908-540 parte 100
Telefones: 61 2017-0778
Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br
Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga. Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto) As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .
As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras
Estudantes devem cadastrar o currículo no site
Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte.
Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100
Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br
* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração