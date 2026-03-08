Ministério Público Federal abre processo seletivo para contratação de estagiários

Correio Braziliense

Ministério Público Federal abre processo seletivo para contratação estagiários - (crédito: Reprodução/ MPF)

O Ministério Público Federal (MPF) está com o processo seletivo de 2026 para estagiários. As vagas são para graduandos do ensino superior e pós-graduação. As inscrições vão até 22 de março e podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/4ubLUxI.

Há vagas para as unidades do Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Após a inscrição, será aplicada uma prova objetiva em 12 de abril. A oportunidade para graduandos e pós- graduandos é para os cursos de: direito, administração, arquitetura e urbanismo e engenharia civil, e para graduandos: arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências sociais, comunicação social, engenharia elétrica, engenharia mecânica, educação física, enfermagem, geologia, história, nutrição, odontologia, pedagogia, secretariado e tecnologia da informação.

Para realização da prova on-line, é necessário ter a inscrição confirmada e estar cadastrado no site do gov: https://bit.ly/4rgpmcI. É preciso acessar o endereço: https://bit.ly/4lbsN2J até as 72 horas antes do dia agendado para realização da prova, cujo horário será definido e divulgado posteriormente na página da seleção da unidade onde o candidato deseja concorrer.

O valor da bolsa é de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação e de R$ 2.055,65 para candidatos de pós-graduação. Além do salário, a vaga conta com o auxílio transporte de R$11,58 por dia de estágio presencial e seguro contra acidentes pessoais. O programa também permite a realização de atividade no formato híbrido, combinando presencial e remoto.

A jornada será de 20 horas semanais, podendo ser estendida até 30 horas. A seleção preve vagas reservadas a pessoas com deficiencias, candidatos negros e minorias étnico racial (populações indigenas, povos e comunidades tradicionais). , Para participar da seleção pelo sistema de cota, basta assinar a declaração especifica de opção , que está no edital.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.