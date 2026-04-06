Ciee abre mais de 600 vagas de estágio e de aprendizagem no Distrito Federal

Correio Braziliense

602 oportunidades de emprego abertas para jovens do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Ciee)

Por Ian Vieira

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abriu 602 oportunidades para jovens brasilienses. São 490 vagas de estágio e 112 de aprendizagem, distribuídas entre empresas privadas, instituições de ensino e órgãos públicos parceiros. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal www.ciee.org.br ou presencialmente na unidade da instituição, no endereço: Sudoeste (EQSW 304/504 Lt. 2).

Para as oportunidades de estágio, as áreas com maior número de oportunidades são administrativa (126 vagas), ensino médio (65), educação (52), informática (50) e contabilidade (37). Também há vagas em setores como marketing (25), comunicação (20), construção civil (15), além de oportunidades em saúde, psicologia, arquitetura e áreas técnicas.

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Para aprendizagem na capital brasileira, são 58 vagas na área administrativa, 50 no arco bancário e 4 em logística, ampliando as possibilidades de entrada no mercado de trabalho para jovens em início de carreira.

As vagas contemplam diferentes níveis de formação, incluindo ensino médio, cursos técnicos e ensino superior, atendendo estudantes que buscam iniciar a trajetória profissional com experiência prática e qualificação.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá