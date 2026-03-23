MEC abre inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol

As aulas serão ministradas pela Plataforma Aprenda Mais, ambiente virtual que disponibiliza conteúdos abertos

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Victor Rogério*
postado em 23/03/2026 18:55
Aulas gratuitas de inglês e espanhol estão disponíveis na Plataforma Aprenda Mais, do MEC - (crédito: Reprodução / Freepik)
Aulas gratuitas de inglês e espanhol estão disponíveis na Plataforma Aprenda Mais, do MEC - (crédito: Reprodução / Freepik)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a abertura de cursos básicos e gratuitos de inglês e espanhol. As aulas são oferecidas na Plataforma Aprenda Mais, ambiente virtual que disponibiliza conteúdos abertos e acessíveis a qualquer interessado. Para participar, o interessado deve acessar o site da plataforma e realizar cadastro com dados pessoais, escolher o curso desejado, inglês ou espanhol básico, e efetuar a inscrição.

Os cursos são totalmente online, permitindo que os estudantes assistam às aulas em vídeo no próprio ritmo e de acordo com sua disponibilidade de tempo. 

Após concluir as atividades e conteúdos propostos, o participante recebe um certificado digital, que pode ser emitido em até cinco dias. As turmas atuais estarão disponíveis até  31 de julho de 2026.


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