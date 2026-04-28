Programa de estágio Santander tem inscrições abertas

Correio Braziliense

Sede do Santander em São Paulo - (crédito: Divulgação)

O programa de estágio Santander 2026 está com inscrições abertas. Com oportunidades em diversas localidades do Brasil, as vagas oferecem uma jornada de quatro a seis horas diárias. As inscrições podem ser realizadas por meio do link: https://bit.ly/4cQzX8L.



Para as vagas, é necessário ser estudante de graduação ou tecnólogo a partir do segundo semestre. Além da bolsa salarial, o programa Santander promove benefícios como: assistência médica, vale refeição, vale transporte, seguro de vida, flex work, recesso, trilhas de desenvolvimento, gympass e descontos exclusivos para funcionários.

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Sobre as trilhas de desenvolvimentos, elas iniciam com a integração e imersão na cultura Santander. Acompanhada de uma trilha de aprendizagem e encontros de desenvolvimento para formação profissional. Logo em seguida, encontros com executivos e liderança Santander. Para finalizar, um programa de reconhecimento.

Etapas

O processo seletivo Santander começa com as inscrições feitas pelo site. Os selecionados passarão por testes e dinâmicas em grupos, a fim de testar habilidades e competências. Na reta final, os candidatos têm uma avaliação com o gestor. Após a contratação, a última etapa é a realização dos processos admissionais.

Para mais informações, acesse: https://bit.ly/4cQzX8L.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



