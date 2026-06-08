Ciee abre 490 vagas de estágio para estudantes no Distrito Federal

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CIEE abre vagas para o DF - (crédito: Divulgação)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferece 490 vagas de estágio no Distrito Federal para estudantes do ensino médio, cursos técnicos e ensino superior. As oportunidades concentram-se nas áreas administrativa, informática, direito e construção civil, contemplando estudantes de diferentes níveis de formação. A área administrativa lidera com 150 oportunidades abertas, seguido de 70 vagas para nível médio.

Para nível superior, as vagas ofertadas são para informática (38), direito e construção civil (28 cada), contabilidade (27) e educação (26). O Ciee também disponibiliza vagas em comunicação, marketing, esportes, saúde, arquitetura e urbanismo, psicologia e diversas áreas técnicas.

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Em âmbito nacional, o Ciee oferta cerca de 6,9 mil vagas de estágio, com maior concentração de oportunidades nos estados de São Paulo, Distrito Federal, Piauí e Bahia. As oportunidades são para vagas em empresas privadas, instituições de ensino e órgãos públicos parceiros. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal www.ciee.org.br ou presencialmente na sede do Ciee-DF, localizada na EQSW 304/504, no Sudoeste.