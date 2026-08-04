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Agências do trabalhador oferecem 986 vagas nesta terça-feira (4/8)

Oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Salários chegam a R$ 5 mil

Vaga destaque é para o cargo de chef de cozinha - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Vaga destaque é para o cargo de chef de cozinha - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 986 vagas nesta terça-feira (4/8) para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Há chances para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo pessoas em busca do primeiro emprego.

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O maior salário é de R$ 5 mil, oferecido para o cargo de chef de cozinha. São cinco vagas disponíveis na Asa Sul, além de benefícios.

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Entre as funções com maior número de oportunidades está a de operador de caixa, com 185 vagas. Também há 111 vagas para repositor de mercadorias. Para os dois cargos, a remuneração chega a R$ 1,7 mil, além dos benefícios.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis no dia seja adequada ao perfil do candidato, o cadastro pode ser aproveitado em futuras oportunidades.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/08/2026 05:00 / atualizado em 04/08/2026 05:49
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