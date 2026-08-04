Agências do trabalhador oferecem 986 vagas nesta terça-feira (4/8)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 986 vagas nesta terça-feira (4/8) para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Há chances para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo pessoas em busca do primeiro emprego.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O maior salário é de R$ 5 mil, oferecido para o cargo de chef de cozinha. São cinco vagas disponíveis na Asa Sul, além de benefícios.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Entre as funções com maior número de oportunidades está a de operador de caixa, com 185 vagas. Também há 111 vagas para repositor de mercadorias. Para os dois cargos, a remuneração chega a R$ 1,7 mil, além dos benefícios.
Para participar dos processos seletivos, os candidatos podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
- Leia também: 996 vagas de estágio e aprendiz estão abertas
Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis no dia seja adequada ao perfil do candidato, o cadastro pode ser aproveitado em futuras oportunidades.
Saiba Mais
- Cidades DF PT, PV e PCdoB adiam convenção para quarta-feira (5/8)
- Cidades DF PSB lança 27 candidatos nas eleições de 2026 no DF
- Cidades DF Convenção do PSB oficializa Ricardo Cappelli como candidato ao GDF
- Cidades DF Partido Democrata lança 25 candidatos a distrital e nove a federal pelo DF
- Cidades DF Homem é preso suspeito de abusar da irmã da namorada, de 8 anos
- Cidades DF PSB oficializa nominata com 27 nomes para disputa eleitoral no DF