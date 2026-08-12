STM abre seleção de estágio com bolsas de até R$ 1,5 mil e vagas em Brasília

Correio Braziliense

Podem concorrer estudantes matriculados nos 1º e 7º semestres dos cursos de arqueologia, administração, informática, ciência da computação e engenharia de software - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

O Superior Tribunal Militar (STM) está com inscrições abertas até domingo (16/8) para processo seletivo de estágio de nível superior, com formação para cadastro reserva. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente no site da Super Estágios (superestagios.com.br). As vagas são para Brasília (DF), Curitiba (PR) e Santa Maria (RS).

A Bolsa-Auxílio é de R$ 1.525, com auxílio-transporte cujo valor varia conforme a cidade, para jornada de 20 horas semanais – quatro horas por dia, no período matutino ou vespertino. Podem concorrer estudantes matriculados nos 1º e 7º semestres dos cursos de arqueologia, administração, informática, ciência da computação e engenharia de software. A idade mínima é de 16 anos.

O edital reserva 30% das vagas para candidatos autodeclarados negros, 10% para pessoas com deficiência. O processo seletivo tem três etapas: prova on-line com questões de língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais, realizada durante o período de inscrição; análise curricular; e entrevista, que pode ser presencial ou remota. O cadastro reserva tem validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

Anote

Estágio STM – cadastro reserva