Radix abre cerca de 600 vagas de emprego e estágio no Brasil

Correio Braziliense

Além de novas contratações, a Radix investe continuamente na capacitação técnica, programas de onboarding e desenvolvimento profissional de seus colaboradores - (crédito: divulgação)

A Radix, empresa global de tecnologia e engenharia, anunciou a abertura de cerca de 600 vagas de emprego e estágio no Brasil. As oportunidades, que contemplam os níveis pleno, sênior e especialista, acompanham um dos maiores ciclos de crescimento da história da companhia, impulsionado pela execução de projetos internacionais e estratégicos de transformação digital junto a grandes clientes globais.Os profissionais interessados em obter mais informações e realizar a inscrição devem acessar o site oficial da Radix.

A empresa está em busca de profissionais para diversas funções, tais como: especialistas em dados, inteligência artificial, engenharia de automação e engenharia de software; desenvolvedores, líderes técnicos e arquitetos de soluções; coordenadores, gerentes de projetos e web designers.

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Com sede no Rio de Janeiro e escritórios em São Paulo, Belo Horizonte e Houston (Texas, EUA), a Radix atua em mais de 40 países. A empresa capacita seus clientes por meio de consultoria, engenharia, tecnologia operacional e soluções digitais voltadas para indústrias com grande volume de ativos.

Diante de um cenário em que a transformação digital acelerou mais que a formação de novos talentos, a Radix tem investido continuamente na capacitação técnica de seus profissionais. A companhia mantém programas estruturados de desenvolvimento profissional e busca preparar seus colaboradores para lidar com contextos globais e desafios reais.

A empresa oferece um pacote de benefícios voltado ao bem-estar integral e ao crescimento profissional, que inclui:

Plano de saúde e odontológico para titulares e dependentes

Vale-refeição flexível e auxílio home office

Parceria com coworkings e auxílio-creche

Day off de aniversário

Acompanhamento por médico consultor e programas como Wellhub e Wellz

Acesso à Universidade Corporativa

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*