Empresa de energia abre 114 vagas de estágio para ensinos superior e técnico

Correio Braziliense

As oportunidades estão distribuídas pelo Distrito Federal e em mais 11 estados: Acre, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo - (crédito: Divulgação/AXIA Energia)

A AXIA Energia lançou nesta terça-feira (1º/9) o processo seletivo para o seu Programa de Estágio 2027. A companhia oferece 114 vagas de atuação 100% presencial, com carga horária de quatro a seis horas diárias. Desse total, 110 oportunidades são voltadas para estudantes do ensino superior e quatro para o nível técnico. As inscrições podem ser feitas pelo site do Programa de Estágio AXIA Energia até o dia 30 de setembro.

Para os universitários, há vagas nas áreas de engenharia, administração, economia, tecnologia da informação (TI), recursos humanos e direito, com exigência de formatura entre dezembro de 2028 e agosto de 2029. Já para os alunos do nível técnico, as vagas contemplam as áreas ambiental, agrícola, segurança do trabalho e eletrônica ou eletrotécnica, sendo necessário ter disponibilidade para um ano de estágio.

As oportunidades estão distribuídas pelo Distrito Federal e em mais 11 estados: Acre, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

O processo seletivo será composto por testes on-line, dinâmica de grupo e entrevista. Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece auxílio-transporte, vale-alimentação ou refeição, plano de saúde e acesso a um programa de desenvolvimento interno.

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