instituto de pesquisa abre estágios na área de tecnologia com bolsa-auxílio de até R$ 2,1 mil

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Cpqd)

Por Ana Bispo Calisto*



O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) abriu 40 vagas para o Programa de Estágio 2027. Oportunidades são destinadas a estudantes que estejam no penúltimo ou último ano da graduação, em cursos de tecnologia, engenharia, telecomunicações, administração, economia, marketing e áreas correlatas. Inscrições ficam abertas até 20 de novembro.

As vagas estão distribuídas entre áreas de tecnologia, com 35 oportunidades, e gestão corporativa, com cinco. Entre os campos de atuação estão inteligência artificial generativa e dados, cibersegurança, blockchain, conectividade, fotônica e computação quântica, aprendizado de máquina, engenharia de software, produtos digitais, laboratórios, infraestrutura de TI, sistemas corporativos, analytics e desenvolvimento humano e organizacional.

Estagiários receberão bolsa-auxílio de até R$ 2,1 mil, para uma jornada mínima de 20 horas semanais. O modelo de trabalho é híbrido, com atividades presenciais na sede do CPQD, em Campinas (SP). O programa oferece ainda benefícios como transporte fretado, plano de saúde, cartão-refeição, seguro de vida, estacionamento, Wellhub, day-off de aniversário e programas de saúde e bem-estar.

Uma das etapas do processo seletivo será um Hackathon, no qual os candidatos pré-selecionados deverão solucionar desafios reais utilizando conceitos de inteligência artificial, inovação aberta e metodologias ágeis. Os participantes selecionados na dinâmica seguem para entrevista com o gestor da área.

Anote

40 vagas

Inscrições até 20 de novembro

Estudantes do penúltimo ou último ano da graduação podem participar

Bolsa-auxílio de até R$ 2,1 mil

Carga horária mínima de 20 horas semanais

Local: Campinas (SP), em modelo híbrido

Os interessados devem cadastrar o currículo no banco de talentos do CPQD e consultar as oportunidades disponíveis no site https://www.cpqd.com.br/trabalhe-conosco/

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

MPF realiza provas de estágio neste domingo (13) em 19 estados e no DF