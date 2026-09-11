MPF realiza provas de estágio neste domingo (13) em 19 estados e no DF

Correio Braziliense

As bolsas mensais são de R$ 1.320 para estagiários de graduação e R$ 2.640 para pós-graduação. Além disso, os selecionados receberão auxílio-transporte no valor de R$ 12 por dia de estágio presencial, seguro contra acidentes pessoais e possibilidade de trabalho no formato híbrido - (crédito: Mercado Hoje)

O Ministério Público Federal (MPF) realiza neste domingo (13/9), as provas on-line do 2º Processo Seletivo de Estágio 2026. A avaliação foi remarcada após instabilidades técnicas ocorridas em 30 de agosto. O processo seletivo oferece vagas para unidades do MPF no Distrito Federal e em 19 estados: Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Para acessar a prova, os inscritos devem entrar na plataforma Moodle com suas credenciais do Gov.br. Os testes de acesso à ferramenta estão disponíveis desde 10 de setembro. O MPF orienta os candidatos a testar o acesso com 72 horas de antecedência. Qualquer problema de acesso identificado com essa margem de tempo pode ser solucionado antes da realização da prova. Manifestações de problemas no dia da avaliação não serão atendidas.

As bolsas mensais são de R$ 1.320 para estagiários de graduação e R$ 2.640 para pós-graduação. Além disso, os selecionados receberão auxílio-transporte no valor de R$ 12 por dia de estágio presencial, seguro contra acidentes pessoais e possibilidade de trabalho no formato híbrido. A jornada semanal é de 20 horas, podendo ser estendida até 30 horas. Os interessados podem participar em cursos como direito (graduação e pós-graduação), comunicação social, administração, engenharia civil, engenharia elétrica, educação física e tecnologia da informação, conforme a disponibilidade nas unidades.

O processo seletivo mantém política de cotas. Há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros e 10% para minorias étnico-raciais, incluindo populações indígenas e povos e comunidades tradicionais. Para concorrer pelo sistema de cotas, o candidato deve incluir a documentação e as declarações específicas no ato da inscrição.

Os prazos seguintes são: recursos da prova objetiva até 15 de setembro, divulgação da lista de aprovados em 24 de setembro, e resultado final em 21 de outubro. Informações complementares e atualizações sobre o processo estão disponíveis na página de estágios do site do MPF.

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