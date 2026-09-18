GDF abre seleção de estágio com bolsas de até R$ 715 na próxima segunda-feira (21/9)

Correio Braziliense

A jornada de estágio estipulada é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 715 para graduandos e de R$ 548 para estudantes de nível médio e técnico - (crédito: GDF/Divulgação)

O Governo do Distrito Federal (GDF) abre na próxima segunda-feira (21/9) o prazo de inscrições para a sua nova seleção pública de estágio. O processo visa à formação de cadastro reserva para estudantes com idade mínima de 16 anos, regularmente matriculados nos ensinos médio, técnico ou superior, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A jornada de estágio estipulada é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 715 para graduandos e de R$ 548 para estudantes de nível médio e técnico. Todos os selecionados terão direito a um auxílio-transporte no valor de R$ 11 por dia estagiado.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova on-line de múltipla escolha (25 questões para nível superior e 20 para os demais). O exame é feito no próprio sistema da entidade organizadora e pode ser respondido no ato do cadastro ou em qualquer outro momento dentro do período oficial de inscrições.

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