Estágio

GDF abre seleção de estágio com bolsas de até R$ 715 na próxima segunda-feira (21/9)

Inscrições e provas para o cadastro de reserva, voltado a estudantes do ensino médio, técnico e superior, ocorrem de forma 100% on-line

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Correio Braziliense
postado em 18/09/2026 23:06
A jornada de estágio estipulada é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 715 para graduandos e de R$ 548 para estudantes de nível médio e técnico - (crédito: GDF/Divulgação)
A jornada de estágio estipulada é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 715 para graduandos e de R$ 548 para estudantes de nível médio e técnico - (crédito: GDF/Divulgação)
O Governo do Distrito Federal (GDF) abre na próxima segunda-feira (21/9) o prazo de inscrições para a sua nova seleção pública de estágio. O processo visa à formação de cadastro reserva para estudantes com idade mínima de 16 anos, regularmente matriculados nos ensinos médio, técnico ou superior, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A jornada de estágio estipulada é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 715 para graduandos e de R$ 548 para estudantes de nível médio e técnico. Todos os selecionados terão direito a um auxílio-transporte no valor de R$ 11 por dia estagiado.
Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova on-line de múltipla escolha (25 questões para nível superior e 20 para os demais). O exame é feito no próprio sistema da entidade organizadora e pode ser respondido no ato do cadastro ou em qualquer outro momento dentro do período oficial de inscrições.

Anote

  • Seleção: Cadastro reserva para estágio no GDF;
  • Inscrições e provas on-line: De 21 de setembro a 21 de outubro (até as 12h);
  • Bolsa-auxílio: R$ 548 (médio/técnico) e R$ 715 (superior);
  • Auxílio-transporte: R$ 11 por dia estagiado;
  • Onde se inscrever: Apenas pelo site superestagios.com.br

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