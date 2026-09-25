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Volkswagen abre seleção com mais de 30 vagas e bolsas de até R$ 2,1 mil

Oportunidades para fábricas em São Paulo e no Paraná. Estudantes de engenharias, tecnologia e negócios têm até 24 de outubro para realizar o cadastro on-line

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Correio Braziliense
postado em 25/09/2026 20:09
Inscrições abertas para Programa de Estágio 2027 - (crédito: Reprodução)
Inscrições abertas para Programa de Estágio 2027 - (crédito: Reprodução)

A Volkswagen do Brasil está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2027.1. A montadora oferece mais de 30 oportunidades distribuídas entre as quatro fábricas da empresa, localizadas nas cidades paulistas de São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos, além da unidade de São José dos Pinhais, no Paraná. O início das atividades está previsto para março de 2027.

A seleção é voltada a universitários matriculados em cursos de bacharelado nas áreas de engenharia, tecnologia da informação, negócios e ciências humanas. Para participar, os candidatos precisam ter a formatura prevista entre setembro de 2027 e fevereiro de 2029. A jornada de estágio será de seis horas diárias (30 horas semanais), com duração mínima de um ano e meio. Dependendo da vaga, o modelo de atuação poderá ser presencial ou híbrido.

Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio progressiva de até R$ 2.100. O pacote de benefícios inclui plano de saúde, seguro de vida, acesso a plataformas de bem-estar físico e mental (como Wellhub e Zenklub), transporte fretado, estacionamento gratuito, alimentação parcialmente subsidiada e desconto na compra de veículos zero quilômetro da marca.

Anote

  • O que: Programa de Estágio Volkswagen 2027.1;
  • Vagas: Mais de 30 oportunidades (formato presencial e híbrido);
  • Prazo para inscrições: Até 24 de outubro;
  • Requisitos básicos: Cursos de bacharelado (formatura entre set/2027 e fev/2029);
  • Bolsa-auxílio: Até R$ 2.100;
  • Onde se inscrever: Pelo site da organizadora volkswagen.academiadouniversitario.com.br

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