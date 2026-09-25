Sebrae entrega 665 certificados a novos empreendedores no DF

Correio Braziliense

Sebrae no DF certifica as primeiras turmas do projeto Bora! - (crédito: Renato Alves/Ascom Sebrae no DF)

O Sebrae no Distrito Federal certificou 665 pessoas na primeira etapa do projeto Bora!, em cerimônia realizada no Teatro Pedro Calmon na noite de quinta-feira (24/9). A iniciativa gratuita atendeu participantes de 19 regiões administrativas.

O programa busca reestruturar a base produtiva da capital, gerar renda e promover a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade. O público-alvo são moradores do DF com mais de 16 anos que desejam iniciar, formalizar ou fortalecer seus negócios.

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Para isso, o Sebrae utilizou uma metodologia focada no conceito by necessity, que prepara os participantes para criar negócios com baixo ou nenhum investimento inicial.

Rose Rainha, diretora superintendente do Sebrae no DF, explicou que o projeto foi desenhado para quem sonha em empreender. Ela destacou que empreender é um desafio, mas a instituição quer oferecer as ferramentas para superar as barreiras.

A diretora revelou que mais de 90 pessoas acompanharam os alunos durante a capacitação e continuarão a dar suporte nos próximos meses. “É um desafio a cada dia, mas vocês podem, e nós queremos que vocês tenham todas as ferramentas para superar as barreiras”, afirmou.

Jorge Adriano, gerente de Políticas Públicas do Sebrae no DF, incentivou os formandos. Ele disse que, ao concluir a etapa, cada participante provou que pode vencer. “Vocês podem, vocês conseguem. Levanta. Sacode essa poeira e dá a volta por cima”, completou.

Da superação ao projeto social

José Cleidison de Moura, de 39 anos, foi um dos certificados. Após morar quase 20 anos em Guarulhos (SP), ele perdeu a casa em um deslizamento de terra em 2024. Cadeirante, chegou a Brasília e dormiu na rodoviária por 15 dias até conseguir apoio para morar em Samambaia.

Foi lá que ele conheceu o projeto do Sebrae. Com o certificado em mãos, José Cleidison destacou a importância do programa e o suporte recebido. “O Sebrae me buscou em casa, além de me acompanhar em sala de aula. A professora e os colegas me deram assistência no que eu precisei”, contou.

Durante os encontros, ele amadureceu o projeto social “Asas da Dignidade”, que idealizou para orientar pessoas sobre direitos e benefícios. Segundo ele, os aprendizados foram decisivos para tirar a ideia do papel. “Por meio das aulas eu tirei o Asas da Dignidade da caixa. E agora, eu vou seguir caminhando para transformar a minha ideia em algo maior. Pode ser associação ou quem sabe um instituto”, finalizou.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.