Fundação Oswaldo Cruz abre 122 vagas de estágio para diversos estados

Correio Braziliense

Fiocruz - (crédito: Divulgação/Instituto Oswaldo Cruz )

*Por Alice Ferreira

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está com vagas de estágio abertas até 16 de outubro. O programa oferece 122 vagas, 119 para estudantes que estão na graduação e três para estudantes do ensino médio. Em Brasília há duas vagas abertas para estudantes de saúde coletiva, administração, biologia ou medicina veterinária. As vagas são destinadas a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior ou de ensino médio/técnico, o estágio não obrigatório é destinado a pessoas que desejam realizá-lo de forma opcional e estudantes que não tenham cumprido a totalidade de créditos exigida têm disponibilidade de 6 meses para realizar o estágio.

Além das duas vagas para Brasília, também foram disponibilizadas vagas para cidades do Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Amazonas e Minas Gerais. O estágio pode ser de quatro ou seis horas diárias. Para estudantes que cumprem quatro horas diárias de trabalho a bolsa é no valor de R$ 651,31 (ensino médio) e de R$ 1.055,89 (ensino superior). Já para os que cumprem seis horas de trabalho diário receberão bolsa-estágio no valor de R$ 930,44 (ensino médio) ou R$ 1.508,42 (ensino superior) e auxílio transporte de R$ 13,40 para todas as vagas.

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As inscrições devem ser feitas por meio do site do CIEE . O processo seletivo é constituído por três etapas: inscrição e envio de documentação, classificação e análise de currículo feita pela Fiocruz, convocação para entrevistas e/ou provas e/ou dinâmica de grupo ou algum outro critério definido pela unidade da vaga. O resultado final será divulgado por meio do portal do Ciee. O processo seletivo conta com vagas reservadas para estudantes negros, indígenas, quilombolas e pessoas trans. Consultar critérios para inscrição em vagas reservadas.

Anote:

Inscrições: https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico

Para mais informações consultar o site do CIEE: https://pp.ciee.org.br/vitrine/17381/detalhe .

*Estágiaria sob a supervisão de Ana Sá



