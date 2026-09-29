OCDE alerta para falta de professores em matemática e ciências

Correio Braziliense

A escassez de professores impacta diretamente o ambiente das salas de aula - (crédito: Jotta Casttro/SEEDF)

A escassez de professores afeta a maioria dos sistemas educacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O desafio de recrutamento é especialmente crítico em áreas como matemática e ciências, além de comunidades rurais e desfavorecidas.

As informações constam no relatório “Education at a Glance 2026”, divulgado nesta terça-feira (29/9), e que neste ano foca na falta de docentes. O documento aponta que o envelhecimento do corpo docente deve agravar o cenário nos próximos anos.

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“Hoje, está cada vez mais difícil recrutar, reter e alocar professores qualificados onde eles são mais necessários”, declarou o Secretário-Geral Mathias Cormann. Ele defende que os sistemas escolares planejem com antecedência para ampliar o número de novos educadores.

Embora os cargos não preenchidos representem menos de 4% do total de professores em 20 sistemas educacionais analisados em 2024/25, a escassez se concentra em disciplinas e regiões específicas. Onze dos 16 países com dados disponíveis relataram falta de professores de matemática e ciências plenamente qualificados.

Envelhecimento e falta de qualificação

A qualificação é um desafio particular. Em média, 9% dos professores do ensino fundamental e médio não possuíam qualificação completa nos países da OCDE no ano letivo de 2024/25. O número ultrapassa 18% em nações como Chile, Dinamarca, Estônia e Alemanha. Em contraste, Japão e Coreia exigem qualificação total antes do ingresso na profissão.

O envelhecimento da categoria aumenta a pressão sobre o recrutamento futuro. Nos países da OCDE, um em cada quatro professores do ensino secundário tem 55 anos ou mais. Apesar de 85% dos docentes relatarem satisfação com o trabalho, apenas 22% acreditam que o ensino seja uma profissão valorizada pela sociedade.

Remuneração e possíveis soluções

A remuneração é um fator relevante, mas não o único. Em média, professores ganham entre 87% e 95% do salário de outros trabalhadores com ensino superior. A carga horária, autonomia profissional e gestão escolar eficaz também contribuem para a atratividade da carreira.

Para lidar com o problema, os sistemas educacionais podem ampliar as oportunidades de ingresso na profissão. O uso de tecnologia, incluindo inteligência artificial, e o apoio de equipes especializadas podem reduzir a carga administrativa e permitir que os professores dediquem mais tempo ao ensino.

As mudanças demográficas também representam uma oportunidade. A OCDE prevê que o número de crianças entre 5 e 14 anos diminua 9% até 2033. Essa redução desigual entre as comunidades permite redirecionar professores e recursos para escolas e disciplinas onde a carência é mais acentuada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.