Atenção ao prazo: Inscrições para estágio no GDF terminam em outubro

Correio Braziliense

Super Estágios - (crédito: Divulgação)

Por Gabriela Santos*

O processo seletivo é destinado à formação de cadastro reserva para estudantes dos níveis médio, técnico e superior, incluindo também alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que tenham a idade mínima de 16 anos. Todo o procedimento é feito exclusivamente pelo site oficial da organizadora, a Super Estágios, e os candidatos devem ficar atentos ao relógio, pois o sistema de inscrição e aplicação da prova fechará exatamente ao meio-dia da data limite.

Um diferencial importante deste processo é a flexibilidade para a realização da prova objetiva de múltipla escolha, que é 100% on-line e executada diretamente no sistema da entidade. O candidato tem a opção de responder às questões logo após finalizar o seu cadastro ou em qualquer outro dia e horário de sua preferência, desde que respeite o encerramento geral do período de inscrições. A estrutura do exame varia conforme a escolaridade do estudante, sendo composto por 25 questões para os candidatos de nível superior e 20 questões para os de níveis médio e técnico.

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Os selecionados que forem contratados cumprirão uma jornada de estágio de quatro horas diárias, totalizando uma carga horária de 20 horas semanais. O GDF oferece uma estrutura de benefícios com bolsas-auxílio que variam de acordo com o nível de formação do estudante. Além da remuneração fixa, todos os estagiários receberão um auxílio-transporte diário no valor de R$ 11 por cada dia em que houver o cumprimento efetivo das atividades do estágio. É fundamental que os interessados não deixem a conclusão do cadastro para a última hora para evitar qualquer tipo de instabilidade no sistema.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*