Banco do Brasil abre processo seletivo com 600 vagas de estágio

Correio Braziliense

O estudante selecionado irá auxiliar no atendimento ao público e apoio às atividades administrativas nas agências - (crédito: Divulgação )

Por Gabriela Santos*

O Banco do Brasil abriu um processo seletivo para preencher cerca de 600 vagas de estágio destinadas a estudantes do ensino médio regular em agências do Nordeste, Centro-Oeste e de São Paulo, com benefícios que somam mais de R$ 1.700 por mês e jornada de quatro horas diárias. Os interessados podem consultar as vagas e inscrever-se através do site oficial do Centro de Integração Empresa- Escola (Ciee).

As oportunidades destinam-se a estudantes do ensino médio regular que procuram adquirir experiência profissional e desenvolver competências essenciais para o mercado de trabalho. Todas as atividades serão acompanhadas e supervisionadas por profissionais experientes. Além da aprendizagem prática e do desenvolvimento profissional, os estagiários receberão uma bolsa-auxílio mensal de R$ 600, auxílio-transporte diário de R$ 11 e vale-alimentação mensal no valor de R$ 1.173.

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A seleção divide-se em duas etapas principais: na primeira, o estudante deve efetuar a inscrição e o cadastro do currículo no Portal Ciee, realizando obrigatoriamente a Análise Comportamental na plataforma; na segunda fase, os aprovados participam numa entrevista prática com o gestor ou supervisor responsável pelo estágio para apresentação do perfil e avaliação de interesses.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*