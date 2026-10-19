Banco do Brasil libera conta para estudantes de qualquer idade

JP João Pedro de Lara Resende

Dione Cordioli, head de soluções cash e conta do BB - (crédito: Cristiano Andujar)

O Banco do Brasil (BB) passou a permitir a abertura da BB Cash, conta digital para crianças e adolescentes, pelo aplicativo desde o nascimento, informou o banco. A jornada digital vale desde 6 de outubro e inclui menores de 8 anos, que antes só podiam contratar a conta nas agências.

"A iniciativa integra a estratégia do Banco do Brasil de estabelecer relacionamentos de longo prazo com os clientes desde os primeiros anos de vida", afirma Dione Cordioli, head de soluções cash e conta do BB.

Para menores de até 15 anos, a abertura é feita pelo pai ou pela mãe correntista no App BB, sem selfie do menor, com RG, Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou certidão de nascimento. Jovens de 16 e 17 anos participam da abertura, com documento de identificação com foto e selfie.

"BB Cash aproxima os estudantes da educação financeira, oferecendo uma experiência simples para aprender a cuidar do dinheiro e desenvolver autonomia desde cedo", diz o BB em nota.

Segundo o banco, o BB tem cerca de 1,2 milhão de clientes entre 0 e 17 anos, dos quais aproximadamente 560 mil usam a BB Cash. Em outubro de 2022, a instituição falava em cerca de 1 milhão de clientes com até 18 anos e em meta de dobrar essa base em dois anos.

Controle dos pais e custos

A Central de Liberação de Dispositivos permite ao responsável ativar ou bloquear, a qualquer momento, celulares e tablets usados pelo filho para acessar a conta. De acordo com o banco, a ferramenta não estabelece limite de horário de uso.

Para menores de até 15 anos, a abertura é feita pelo pai ou pela mãe correntista no App BB (foto: Assessoria BB)

A conta não tem tarifa de abertura nem de manutenção. Os limites de Pix são definidos no App BB, informou o banco.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá