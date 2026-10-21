Empresa automotiva abre vagas de estágio para 2027

Correio Braziliense

Programa de estágio - (crédito: Divulgação/Mercedes-Benz)

As inscrições para o Programa de Estágio Mercedes-Benz 2027 estão abertas até 29 de novembro por meio do site:https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/mbdobrasil/. As vagas são destinadas a São Bernardo do Campo (SP). A Mercedes-Benz está a procura de estudantes proativos, com senso de responsabilidade e que queiram transformar teoria em impacto real por meio de participação ativa no dia a dia.

São pré-requisitos: estar cursando administração, ciências contábeis, comunicação, direito, economia ou engenharia com previsão de conclusão para dezembro de 2028 e inglês no nível pré-intermediário. As vagas são presenciais e híbridas a depender da vaga e a carga horária é de 30 horas semanais. Além das inscrições o processo também conta com seleção feita pela companhia de estágios, painel em grupo e entrevista com o gestor (presencialmente), admissão e entrega de documentos. O início do estágio está previsto para fevereiro de 2027.

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O programa oferece uma lista de benefícios, que conta com bolsa auxílio de R$ 1.999 (para quem está no último ano da faculdade) ou de R$ 1.8000 (para demais anos), auxílio-transporte, restaurante no local, transporte fretado e estacionamento, seguro de vida, convênio médico gratuito, ambulatório no local, wellhub, clube ADC Mercedes-Benz (clube recreativo), EF idiomas, Linkedin learning e parcerias com escolas de idiomas.





Anote:

Inscrições no site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/mbdobrasil/