CIEE oferece 693 vagas de estágio para estudantes no Distrito Federal

Correio Braziliense

Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE inicia está com 693 vagas de estágio - (crédito: Divulgação/Jornal de Brasília)

*Por Arthur Dias

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 693 vagas de estágio abertas no Distrito Federal, destinadas a estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduação. As oportunidades estão distribuídas por diferentes áreas de formação, com destaque para administração, esportes, educação e informática. Para consultar as vagas e realizar gratuitamente o cadastro, basta acessar o site do CIEE ou buscar atendimento presencial na unidade do localizada no Setor Sudoeste, em Brasília.

A maior parte das oportunidades se concentram na área administrativa com 150 vagas, seguida por esportes (111), ensino médio (108), educação (82), direito (33) e informática (32). Também se destacam contabilidade e marketing, com 28 vagas cada, comunicação (24), construção civil (18) e design (10).

As vagas contemplam ainda estudantes de áreas como saúde, psicologia, arquitetura e urbanismo, farmácia, nutrição e comércio exterior, além de cursos técnicos. Para concorrer aos processos seletivos é importante manter os dados cadastrais atualizados. As oportunidades podem sofrer alterações conforme o preenchimento das vagas.

Anote

Total: 693 vagas de estágio

693 vagas de estágio Local: Distrito Federal

Distrito Federal Inscrições: www.ciee.org.br ou presencialmente na unidade do CIEE, no Setor Sudoeste, em Brasília.

www.ciee.org.br ou presencialmente na unidade do CIEE, no Setor Sudoeste, em Brasília. Valor: gratuito

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá