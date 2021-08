Gil do Vigor desembarca nos Estados Unidos para realizar PhD em economia

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: Instagram/Reprodução)

Gil do Vigor, ex-bbb, chegou aos Estados Unidos neste domingo (29) para cursar pós-doutorado (PhD) em economia. O destino do blogueiro e economista é a Universidade da California. Como havia prometido, dentro do reality o qual participou, não abandonou a carreira acadêmica, apesar de ter feito diversos contratos com marcas brasileiras, e sua carreira de influenciador estar deslanchando.

Nos stories do Instagram, o futuro PhD comentou que não foi para a "salinha especial", uma vez que não teve que passar pelo processo mais assíduo de imigração no aeroporto.

