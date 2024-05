Hospital Oswaldo Cruz abre turma de socorristas em saúde mental

CB Correio Braziliense

Hospital Alemão Oswaldo Cruz - (crédito: Hospital Alemão Oswaldo Cruz/Reprodução)

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz inicia, em 10 de junho, a terceira turma do curso de formação de socorristas em saúde mental, desenvolvido para profissionais que tenham interesse em aprender a identificar e apoiar situações de conflito causados por transtornos mentais. É a primeira vez que o curso é aberto para profissionais individuais.

Nesta edição, as aulas são totalmente on-line, com duração de três semanas e carga horária de 16 horas. Com a capacitação, os alunos poderão identificar pessoas em situação de risco e atuar com a melhor abordagem em momentos de crise, prevenindo o sofrimento mental em ambientes coletivos, familiares ou de trabalho

A formação de socorristas em saúde mental é dividida em quatro módulos de aprendizado, com atividades ministradas por médicos do corpo clínico do hospital e por especialistas convidados. Serão abordados conceitos, sinais, sintomas e prevalência de diferentes condições mentais, bem como impactos da alimentação, estilo de vida e meio ambiente na saúde emocional do brasileiro.

Tópicos como sustentabilidade emocional, impacto do estilo de vida na saúde mental, segurança psicológica e defesa também fazem parte da programação do curso, além de gestão de conflitos, liderança e proposição de estratégias anti-Burnout no ambiente laboral.