Ministério da Gestão abre seleção com vagas na Central de Compras

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) abriu seleção para servidores de nível médio e superior. As atividades serão no setor de Central de Compras. Dessa forma, os servidores selecionados lidarão com fornecedores, implantação de novos serviços e operações centralizadas, além de gestão de pessoal, planejamento, acompanhamento das atividades realizadas e proficiência e afinidade com trabalhos envolvendo dados.

Segundo o MGI, há duas vagas de nível superior disponíveis no Gabinete da Central de Compras, uma vaga de nível superior e uma de nível médio na Coordenação Geral de Licitação (CGLIC), e uma vaga de nível superior na Coordenação-Geral de Serviços Compartilhados (CGSEC). O regime de trabalho é de 40 horas semanais, em teletrabalho integral, aberto a servidores de todo o país.

Inscrições

As inscrições à seleção na Central de Compras do MGI estão abertas até 3 de junho. Podem participar tanto candidatos que já trabalham no serviço público quanto profissionais com experiência na inciativa privada ou sem experiências no currículo. Para se inscrever, é preciso acessar a plataforma de gestão de pessoas do governo federal (entre aqui). Os salários das oportunidades divulgadas pelo Ministério da Gestão não foram divulgados.