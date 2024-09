Brasília recebe a Feira EducationUSA em 11 de outubro

CB Correio Braziliense

Escritório EducationUSA Brasília é da Casa Thomas Jefferson - (crédito: Victor Corrêa Fotografia)

Profissionais da área jurídica e estudantes de direito prestes a concluir o curso terão a chance de contato direto com representantes de 15 faculdades dos Estados Unidos (EUA), no dia 11 de outubro, em Brasília. Chamado de Feira EducationUSA, o evento é gratuito e abre possibilidade de o participante conseguir bolsa integral, além de oportunidade de networking com profissionais da área.

As faculdades de direito americanas estarão presentes fornecendo informações detalhadas sobre os programas de mestrado (LL.M.) e oportunidades de bolsas de estudo. As inscrições podem ser feitas pela internet por meio dos sites: bit.ly/EDUSALLMBR ou https://shre.ink/gR0T.

Dois dias antes de chegar a Brasília, a Feira de LL.M. do EducationUSA Brasil será realizada no Rio de Janeiro. Depois do DF, em 14 de outubro, será a vez de São Paulo, no Teatro Brasil 21 Cultural, das 18 às 21 horas. O escritório EducationUSA Brasília, da Casa Thomas Jefferson, é a fonte oficial de informações e orientações sobre estudos nos Estados Unidos e organiza o evento na cidade.