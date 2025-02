Emma Watson: do cinema à vida acadêmica

CB Correio Braziliense

Emma Watson dá um passo importante na jornada acadêmica - (crédito: Divulgação)

A atriz Emma Watson, famosa principalmente pelo papel de Hermione na série de filmes Harry Potter, baseados nos livros de J.K. Rowling, ao lado de grandes personalidades, como Daniel Radcliffe e Rupert Grint, vai dar um importante passo na carreira acadêmica.

Após concluir o mestrado em escrita criativa, em setembro de 2023, a atriz de 34 anos pretende iniciar um doutorado em filosofia na Universidade de Oxford. O curso tem duração total de três anos.

Além de Harry Potter, outras obras de sucesso que marcam a sua trajetória são As Vantagens de ser Invisível (2012) e Adoráveis Mulheres (2019), seu último papel no cinema, do qual está afastada para se dedicar às atividades acadêmicas.