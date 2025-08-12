ENSINO

Jovens cientistas marcham a Brasília por reajuste de bolsas e defesa da soberania

Paralisação Nacional da Pós-Graduação reúne caravana de 200 pesquisadores no Congresso e inclui reuniões com o governo federal

Início Eu estudante Pós-graduação
CB
Correio Braziliense
postado em 12/08/2025 19:40
Movimento busca pressionar o governo federal e o Congresso Nacional - (crédito: Divulgação)
Movimento busca pressionar o governo federal e o Congresso Nacional - (crédito: Divulgação)

Com o lema “Ciência é questão de soberania”, a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) realizou, nesta terça-feira (12), a Paralisação Nacional da Pós-Graduação. O movimento busca pressionar o governo federal e o Congresso Nacional a atender pautas como reajuste das bolsas, ampliação do benefício para todos os pós-graduandos, garantia de direitos previdenciários e aumento expressivo do orçamento para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), com prioridade para dobrar os recursos destinados ao CNPq.

Uma caravana com cerca de 200 jovens cientistas, vindos de diversos estados, participou de um ato político na Câmara dos Deputados. Além da manifestação, a agenda inclui reuniões com representantes do Executivo e parlamentares para discutir medidas de valorização da ciência e dos pesquisadores brasileiros.

Segundo o presidente da ANPG, Vinicius Soares, o momento exige que o país adote um projeto de desenvolvimento próprio. “Costumamos dizer que a ciência não tem pátria, mas o cientista, tem. Os ataques de Trump contra o Brasil mostraram a necessidade de lutarmos para que o país não esteja à mercê de imposições estrangeiras. Ciência e soberania são indissociáveis e inegociáveis”, afirma.

Saiba Mais

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação