Salvador (BA) é sede do 46º Congresso Nacional de Pós-Graduados

Salvador será o centro do debate da pós graduação brasileira

Por Gabriela Braz

Salvador se transforma em centro do debate sobre o futuro da ciência e da pós-graduação no Brasil. A realização do 46º Congresso Nacional de Pós-Graduados (Conap), promovido pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), foi aberto na cidade nesta terça-feira e segue até domingo. Com o tema Ciência, Trabalho e Soberania, o evento reúne representantes do governo, universidades, entidades científicas e movimentos estudantis na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e do Senai Cimatec, para discutir os rumos da formação científica e o papel estratégico dos pesquisadores para o desenvolvimento do país.

A cerimônia marca o início de três dias de intensa programação com mesas, grupos de trabalho e atividades culturais. A programação começou com a mesa de abertura solene, no Auditório Raul Chaves da Faculdade de Direito da UFBA e contou com a presença de autoridades como: Luciana Santos (ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação); Camilo Santana (ministro da Educação), Jerônimo Rodrigues (governador da Bahia), Paulo Miguez (reitor da UFBA), além de parlamentares e representantes da ANPG.

O congresso contará com a presença de mais de 113 representantes de universidades de todas as regiões do Brasil, fortalecendo o diálogo entre a comunidade acadêmica e os formuladores de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação.

A mesa “Pesquisador per si – Trabalho Científico, Direitos e Reconhecimento” é um dos destaques da programação. Nele será abordado a valorização do trabalho científico e os direitos trabalhistas e previdenciários dos pesquisadores, com nomes como Alice Portugal (deputada federal e autora do PL da Previdência dos Pós-Graduandos), Augusto Vasconcelos (secretário do Trabalho da Bahia) e Marcelo Magnasco (Federação Latino-americana de Trabalhadores da Ciência).

Neste sábado, no Senai Cimatec, a mesa A ciência como caminho para o fortalecimento do Estado e sua soberania contará com a presença de Geraldo Alckmin (vice-presidente da República e Ministro do MDIC) e da Ministra Luciana Santos, reforçando o compromisso do governo com o investimento em ciência e inovação. O mesmo dia traz também o lançamento do Dossiê Vol. II da ANPG, resultado de uma pesquisa sobre a realidade dos pós-graduandos, e debates sobre formação de recursos humanos, equidade racial e de gênero na ciência, e políticas públicas para empregabilidade de mestres e doutores.

O encerramento do congresso será domingo (30/11) junto ao lançamento oficial da logo comemorativa dos 40 anos da ANPG. Na ocoasião, será celebrada a trajetória histórica da entidade na defesa dos direitos dos pós-graduandos e na consolidação da ciência brasileira como vetor da soberania nacional. Com uma programação densa e representativa, o 46º Conar reafirma o compromisso da ANPG com uma ciência pública, diversa e socialmente comprometida, elemento essencial para o fortalecimento do trabalho científico e da soberania nacional.

