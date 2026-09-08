Doutorado na Espanha: Universidad de León oferece 10 bolsas para estudantes internacionais

Correio Braziliense

Campi em León e Ponferrada - (crédito: Divulgação)

Por: Gabriela Santos*

A Universidade de León (ULE), por meio do seu Vice-Reitorado de Internacionalização e Compromisso Global, anunciou oficialmente as inscrições para o programa de bolsas de excelência TalentUnileon. A iniciativa visa atrair talentos globais e concederá até um máximo de 10 bolsas para estudantes estrangeiros que desejam iniciar seus estudos de doutorado na instituição espanhola durante o ano letivo de 2026/2027. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até as 23h59, segundo o horário de verão da Europa Central, até amanhã (9/9).

O programa TalentUnileon foi desenhado para aliviar os custos associados à realização do doutorado na Espanha. Os benefícios incluem auxílio financeiro de 1.000 € (pagamento único) destinado a cobrir despesas de deslocamento e a contratação de um seguro de saúde obrigatório (que inclui assistência médica, responsabilidade civil e repatriação). Para receber esse valor, o estudante deve comprovar uma estadia mínima de três meses em León e iniciar sua permanência antes de 15 de março de 2027. Outro benefício exposto no edital é a isenção de taxas acadêmicas, a bolsa cobrirá integralmente o custo da matrícula do primeiro ano, a taxa de análise do expediente de acesso, taxas administrativas, o seguro escolar (se aplicável) e a emissão do cartão universitário. Ademais, serão oferecidos complementos de formação, caso o programa de doutorado exija que o aluno realize disciplinas complementares em León, a bolsa cobrirá os custos de matrícula até o limite de 300 €.

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É importante destacar que custos com visto, alojamento, manutenção diária e despesas de pesquisa não estão incluídos na bolsa. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos gerais na data de apresentação da candidatura:

Nacionalidade e residência: ter nacionalidade estrangeira (ou ser apátrida) e residir fora da Espanha. Candidatos com dupla nacionalidade (sendo uma delas a espanhola) também podem participar, desde que comprovem residência habitual no exterior.

Desempenho acadêmico: o candidato deve possuir uma nota média mínima de oito pontos (em uma escala de 10) nos estudos que dão acesso ao doutorado (equivalentes ao mestrado). A equivalência de notas será calculada pela própria universidade com base nas tabelas oficiais do Ministério de Ciência, Inovação e Universidades da Espanha.

Proficiência em espanhol: é necessário ter o espanhol como língua materna ou comprovar nível B1 ou superior por meio de certificado oficial. Excepcionalmente, quem não tiver o certificado no momento da inscrição poderá apresentar o resultado do teste de nível on-line do Instituto Cervantes (com resultado B1 ou superior). Contudo, se selecionado, o estudante deverá apresentar o certificado oficial antes do fim do primeiro semestre letivo de 2026/2027 para garantir o recebimento do auxílio de 1.000 €.

O processo de candidatura é realizado de forma totalmente digital. No entanto, há um detalhe crucial: é requisito obrigatório ter formalizado a pré-inscrição em um programa de doutorado da ULE para poder solicitar a bolsa. O período de pré-inscrição nos programas de doutorado ocorre até 30 de setembro. Para solicitar a bolsa TalentUnileon, o candidato deve preencher o formulário online e anexar os documentos solicitados.

Prazos Importantes e Matrícula

Após a publicação da lista provisória de admitidos e excluídos, haverá um prazo de 10 dias úteis para correção de documentos pendentes. Uma vez publicada a resolução definitiva com os contemplados, os estudantes selecionados deverão:

1. Enviar o comprovante de admissão no doutorado para o e-mail movilidad@unileon.es

2. Efetuar a matrícula oficial na Escola de Doutorado até 13 de novembro e enviar o respectivo comprovante. O não início dos trâmites de matrícula até essa data resultará na perda da bolsa, que será repassada ao próximo candidato da lista de suplentes.

A bolsa TalentUnileon é concedida inicialmente por um ano letivo (2026/2027), podendo ser renovada anualmente, dependendo de orçamento e desempenho acadêmico, até o limite máximo de quatro anos letivos.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*