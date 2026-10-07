UEG abre inscrições gratuitas para 390 vagas para pós-graduação

Correio Braziliense

Candidatos têm até 6 de março para se inscrever no processo seletivo para vagas remanescentes - (crédito: UEG/Divulgação)

Por Gabriela Santos*

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu as inscrições para o Processo Seletivo Unificado de Pós-Graduação, que oferece 390 vagas gratuitas para turmas de mestrado e doutorado com início no primeiro semestre de 2027. Os candidatos podem se inscrever sem custos até o dia 30 de outubro, consultando os editais específicos na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP).

As oportunidades estão distribuídas em 15 programas stricto sensu situados em sete municípios goianos: Anápolis, Cidade de Goiás, Inhumas, Ipameri, Morrinhos, Quirinópolis e São Luís de Montes Belos. Em Anápolis, são ofertadas vagas nos mestrados acadêmicos de ciências aplicadas a produtos de saúde (44 vagas), ciências moleculares (30 vagas) e engenharia agrícola (7 vagas), além do mestrado profissional em ensino de ciências (19 vagas). O município conta ainda com programas que oferecem tanto mestrado quanto doutorado acadêmico: educação, linguagem e tecnologias (30 vagas para mestrado e 10 para doutorado), recursos naturais do Cerrado (15 vagas para mestrado e 14 para doutorado) e territórios e expressões culturais no Cerrado (32 vagas para mestrado e 18 para doutorado).

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Nas demais cidades, a Cidade de Goiás dispõe do mestrado profissional em estudos culturais, memória e patrimônio (28 vagas) e dos mestrados acadêmicos em geografia (16 vagas) e língua, literatura e interculturalidade (29 vagas). Completam a lista o mestrado acadêmico em ambiente e sociedade em quirinópolis (29 vagas), o mestrado acadêmico em educação em inhumas (20 vagas), o mestrado acadêmico em história em Morrinhos (30 vagas), o mestrado acadêmico em produção vegetal em Ipameri (10 vagas) e o mestrado profissional em produção animal e forragicultura em São Luís de Montes Belos (9 vagas).

Focada em demandas regionais como agricultura, saúde, tecnologia e sustentabilidade, a pós-graduação da UEG alia atividades de campo com visibilidade externa, participando de iniciativas de internacionalização pelo Programa Capes Global em cooperação com instituições como a USP, o Instituto Butantan e a UFABC.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*