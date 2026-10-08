Plataforma gratuita ensina coreano do zero com certificado e já tem 126 mil alunos

Correio Braziliense

O conteúdo começa pelo alfabeto coreano (hangul) e avança para partículas, onomatopeias, níveis de formalidade (um dos aspectos mais importantes do idioma), pronúncia, números, verbos e adjetivos - (crédito: maurenilson)

Quem acompanha doramas, K-pop ou se interessa pela cultura sul-coreana pode aprender o idioma sem gastar nada. A plataforma Kultivi oferece cursos gratuitos de coreano com certificado, ministrados pela professora e tradutora Ara Cho. São 35 aulas em vídeo, com cerca de 11 horas de conteúdo, do nível introdutório ao iniciante. O curso já soma mais de 126 mil alunos matriculados.

O conteúdo começa pelo alfabeto coreano (hangul) e avança para partículas, onomatopeias, níveis de formalidade (um dos aspectos mais importantes do idioma), pronúncia, números, verbos e adjetivos. A abordagem é prática: o estudante aprende estruturas de conversação usadas no dia a dia, não apenas regras gramaticais isoladas.

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A inscrição é feita pelo site kultivi.com, sem taxa, sem processo seletivo e sem prazo. O acesso é vitalício: o estudante pode voltar ao conteúdo quantas vezes quiser. Quem conclui o curso e é aprovado nas atividades recebe certificado gratuito emitido pela plataforma. A Kultivi também oferece módulos avançados de conjugação, verbos e adjetivos e números em coreano, todos gratuitos.

Para quem quer algo mais formal, a UFSCar também oferece japonês gratuito com certificado de universidade federal, e o app MEC Idiomas ensina inglês e espanhol com certificado do Ministério da Educação. São opções complementares para quem quer aprender idiomas sem custo.

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