Confira as notas de corte dos cursos oferecidos no DF pelo Sisu 2021

As notas de corte provisórias do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram novamente atualizadas na madrugada desta quinta-feira (8/4). No Distrito Federal, as únicas instituições de ensino superior que oferecem vagas para novos alunos por meio da seleção são o Instituto Federal de Brasília (IFB) e a Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs).

Com base nos resultados parciais para as vagas de ampla concorrência, o curso que toma a dianteira na Capital Federal é o de medicina da Escs (786,18). Ciência da computação, do IFB, aparece em seguida (724,08); e na sequência, design de moda (692,88), da mesma instituição. O resultado ainda é parcial e não define classificação.

Nesta edição do Sisu, o Instituto Federal de Brasília oferece 762 vagas espalhadas em 19 cursos. E a Escs disponibiliza 160 vagas, divididas igualmente entre os cursos de medicina e enfermagem. Confira o ranking de cursos com base na nota de corte divulgada nesta quinta-feira (8) para as duas instituições:

Escs — Medicina: 786,18

IFB — ABI - Ciência da computação: 724,08

IFB — Design de moda: 692,88

Escs — Enfermagem: 691,9

IFB — Biologia: 691,26

IFB — Física: 685,98

IFB — Gastronomia: 682,46

IFB — Letras - Língua Portuguesa: 670,66

IFB — Logística: 670,18

IFB — Letras - Inglês: 668,83

IFB — Matemática: 666,54

IFB — Automação industrial: 663,68

IFB — Química: 659,54

IFB — Pedagogia: 655,53

IFB — Letras - Espanhol: 650,09

IFB — Design de produto: 644,78

IFB — Hotelaria: 642,07

IFB — Geografia: 641,2

IFB — Agroecologia: 635,32

IFB — Secretariado: 625,21

IFB — Alimentos: 614,22

Vale lembrar, que a nota de corte é calculada automaticamente a cada dia em que as inscrições estiverem abertas. O valor corresponde à menor nota entre os candidatos potencialmente selecionados. Sendo assim, a nota de corte não é determinante da aprovação, pois pode mudar com novas matrículas ou desistências.

Para participar do Sisu, é necessário ter participado da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação, além de não ter participado do certame na condição de treineiro. As inscrições seguem abertas até sexta-feira (9/4) por meio do site https://sisu.mec.gov.br/#/

Além do sistema de ampla concorrência, cada instituição oferece sua própria reserva de vagas, pelo qual alunos que se enquadram nos critérios podem concorrer com outros inscritos do mesmo grupo. Para conferir o quadro completo de vagas, acesse este link.



