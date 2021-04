Sisu no DF: confira notas de corte na última atualização parcial

MS Mateus Salomão*

(crédito: Agência Brasil)

Em atualização desta quarta-feira (14/4), o curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde continua a ter a maior nota de corte entre os oferecidos no Distrito Federal no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições terminam às 23h59 desta quarta-feira (14/4).

Além da Escs, a Capital Federal também tem oportunidades oferecidas pelo Instituto Federal de Brasília (IFB). Entre as maiores notas de corte provisórias do DF para as vagas de ampla concorrência, dois cursos do IFB figuram na 3° e 4° posição, na seguinte ordem: ciência da computação (724,41) e biologia (700,17). Confira o ranking completo:

Escs - Medicina: 785,94;

IFB - Abi - Ciência da computação: 724,41;

IFB - Biologia: 700,17;

Escs - Enfermagem: 698,19;

IFB - Design De Moda: 696,52;

IFB - Física: 689,59;

IFB - Logística: 685,14;

IFB - Automação industrial: 679,02;

IFB - Letras - Inglês: 677,43;

IFB - Matemática: 668,89;

IFB - Química: 666,77;

IFB - Letras - Espanhol: 658,4;

IFB - Pedagogia: 655,8;

IFB - Design de produto: 654,56;

IFB - Geografia: 650,2;

IFB - Hotelaria: 646,37;

IFB - Agroecologia: 641,5;

IFB - Secretariado: 632,18;

IFB - Alimentos: 624,6.

No entanto, vale lembrar que os resultados são parciais e não garantem a vaga, pois podem mudar com novas inscrições ou desistências, uma vez que as mudanças realizadas nesta quarta-feira (14) ainda não foram contabilizadas.

Para participar do Sisu, é necessário ter participado da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação, além de não ter participado do certame na condição de treineiro. As inscrições são feitas por meio do site https://sisu.mec.gov.br/#/.



Confira o calendário completo da seleção:

Inscrições: de 6 a 14 de abril



Resultado da chamada regular: 16 de abril



Matrícula ou registo acadêmico: de 19 a 23 de abril



Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 16 a 23 de abril

*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá