Sisu 2021: notas de corte caem no DF na véspera do fim das inscrições

MS Mateus Salomão*

(crédito: IFB/Divulgação)

Termina às 23h59 desta quarta-feira (14/4) o prazo de inscrições na primeira edição de 2021 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A última atualização das notas de corte ocorrerá na madrugada desta quarta-feira (14/4).

Na atualização desta terça-feira (13/4), que ocorreu entre 00h e 1h, passou a valer nova dinâmica na contabilização da classificação dos candidatos, que leva em conta somente a 1ª opção de cada inscrito. Antes vigorava uma dinâmica que permitia a dupla classificação ou classificação fantasma.

Com a mudança, as notas de corte também foram impactadas. Entre os 21 cursos oferecidos no Distrito Federal, 19 apresentaram redução na nota de corte parcial para a ampla concorrência. A alteração mais significativa foi no curso de geografia do Instituto Federal de Brasília (IFB), com queda de cerca de 2,4%.

Além daqueles que apresentaram queda na nota de corte, outros três oferecidos no DF mantiveram as notas estáveis com relação aos resultados parciais desta segunda-feira (12/4). As formações com notas inalteradas são: biologia (704,27) e automação industrial (679,02).

Confira o gráfico abaixo ou acesse este link

No entanto, vale lembrar que o resultado é atualizado diariamente, ou seja, são parciais e não garantem a vaga, podendo mudar com novas inscrições ou desistências. Há também mais oportunidades além das oferecidas em ampla concorrência, pois cada instituição tem modelo próprio de reserva de vagas para sistema de cotas.

Saiba Mais Sisu Nota de corte do Sisu voltará a ser gerada como era antes das edições de 2020

Mudança também impactou no ranking do DF

Com a alteração na metodologia de classificação, o ranking das maiores notas de cortes parciais na Capital Federal foi renovado. O curso de medicina oferecido pela Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), porém, continua na dianteira, com nota 784,59; seguido do curso de ciência da computação do IFB, com 726,59.

Na segunda-feira (12/4), as vagas em ampla concorrência de física e biologia estavam respectivamente na 4ª e na 5 posição. Na atualização desta terça-feira (13/4), biologia subiu para a 4° posição e o curso de física cai para a 7ª colocação. Confira o ranking completo:

ESCS — Medicina: 784,59; IFB — Abi - Ciência da computação: 726,59; IFB — Biologia: 704,27; ESCS — Enfermagem: 697,63; IFB — Design de moda: 697,3; IFB — Física: 696,12; IFB — Gastronomia: 688,78; IFB — Letras - Inglês: 679,03; IFB — Automação Industrial: 679,02; IFB — Logística: 675,72; IFB — Letras - Língua Portuguesa: 675,03; IFB — Química: 666,77; IFB — Matemática: 666,54; IFB — Letras - Espanhol: 664,23; IFB — Design De Produto: 654,56; IFB — Pedagogia: 653,43; IFB — Geografia: 648,62; IFB — Hotelaria: 642,07; IFB — Agroecologia: 641,5; IFB — Secretariado: 632,18; IFB — Alimentos: 627,36.

Os inscritos no Sisu 2021 também devem ficar atentos aos novos prazos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Os interessados terão somente até as 23h59 de quarta-feira (14/4) para se inscrever e o resultado da chamada única está previsto para 16 de abril.

Para se candidatar por meio do Sisu, é necessário ter participado da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação, além de não ter comparecido ao certame na condição de treineiro. As inscrições são feitas por meio do site https://sisu.mec.gov.br/#/





Novo calendário:

Inscrições: de 6 a 14 de abril;

Resultado da chamada regular: 16 de abril;

Matrícula ou registo acadêmico: de 19 a 23 de abril;

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 16 a 23 de abril.

Resultado desta terça-feira (13) repercute

Por meio das redes sociais, inscritos no Sisu 2021 reagiram à atualização das notas de corte que encontraram nesta manhã. Confira:

Amém que caiu a nota de corte no sisu, acordei até mais feliz — angel (@cotrimangie) April 13, 2021

O inep concertou o sisu e a nota de corte foi de 810 pra 807 pic.twitter.com/oO6CvnBNvS — carminha gritando INFERNO (@CarolTofano) April 13, 2021

A nota de corte para enfermagem no 1° dia do #sisu:

2° dia: 700* no mesmo nível de medicina:

Eu com meus 549 — Sra. Barcelos| 2K (@Gabi_Barceloos) April 13, 2021

e a nota de corte no sisu que baixou e eu voltei a ter esperanças — Julia Martins (@juhmartinsnunes) April 13, 2021

Ainda q eu passe pelo vale das trevas q é o Sisu, n temerei mal algum, pois a nota de corte está comigo pic.twitter.com/2MLfrYGMgM — lilinne (@alinneac2) April 13, 2021

Vendo o povo comemorando que o sisu "mudou" as notas de corte

Fui olhar minha situação tinha no máximo 2 fantasmas na frente e a nota caiu uns 0,2 pic.twitter.com/G2VumySS9w — insAna (@Ascellya) April 13, 2021

sisu plmdds encerra logo essas inscrições não aguento mais ver a nota de corte do meu curso de interesse aumentando tanto — (@nextydoor) April 13, 2021





*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá