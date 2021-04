Sisu no DF: confira listas dos aprovados no IFB e na Escs

E EuEstudante

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) divulgou, na manhã desta sexta (16/4), a chamada regular dos candidatos classificados nos cursos que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso no ensino superior. No Distrito Federal, o Instituto Federal de Brasília (IFB) e a Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) ofertaram vagas pelo sistema.

IFB ofertou 762 vagas

O Instituto Federal de Brasília disponibilizou 762 vagas distribuídas entre os oito câmpus no DF: Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. As matrículas dos aprovados ocorrem em 22 e 23 de abril de maneira on-line. Quem não foi selecionado na primeira chamada, deverá declarar o interesse em participar da lista de espera no site do Sisu.

O que é o Sisu

O Sistema de Seleção Unificada é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC), no qual instituições públicas de ensino superior podem oferecer vagas para candidatos participantes do Enem. Os candidatos com melhor classificação são selecionados, de acordo com suas notas no certame. São feitos dois processos seletivos por ano.