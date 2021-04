Sisu 2021: confira notas de corte parciais para cursos mais disputados

MS Mateus Salomão*

Levantamento do Eu, Estudante com base nas notas de corte do último dia de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021 lista as notas de corte de cursos que costumam atingir alta concorrência pelas vagas oferecidas.

Foram consideradas na listagem notas para o sistema de ampla concorrência dos cursos de medicina, direito, administração, pedagogia, bacharelado em enfermagem e relações internacionais.

É necessário reforçar que as notas que embasaram os gráficos não garantem a vaga, uma vez que se limitam à atualização realizada de 00h a 1h de quarta-feira (14/4). Assim, a classificação final ainda deverá contabilizar as inscrições e desistências realizadas durante todo o último dia de inscrições.

Vale ressaltar que cada instituição atribui pesos diferentes para cada prova do Enem 2020, o que afeta os resultados parciais. A nota de corte corresponde ao valor da menor nota entre os candidatos potencialmente selecionados.

Sendo assim, a pontuação apresentada nos dias de inscrição não é determinante da aprovação, pois pode mudar com novas matrículas ou desistências.

Medicina tem notas acima de 770

Entre as instituições que oferecem a formação em medicina, se destaca a Universidade Federal do Maranhão (Ufma), uma vez que garante as duas primeiras posições do ranking com notas de corte acima de 900 pontos. Fica à frente o curso oferecido no câmpus de São Luís (MA), com 951,52; seguido pelo câmpus de Imperatriz (MA), com 932,28.

Confira o gráfico abaixo ou acesse por meio deste link.



Direito apresenta variedade de notas, mas ainda altas

Quanto às vagas oferecidas para graduação em direito em instituições públicas brasileiras, a Ufma domina as primeiras posições. Ainda no pódio, aparece o curso da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), que aparecia com nota de corte de 856, 61 até esta quarta-feira (14).

Confira o gráfico abaixo ou acesse por meio deste link.







Administração varia entre as faixas de 800 a 500 pontos

Entre os cursos em administração oferecidos pelas instituições avaliadas no levantamento, as formações oferecidas no câmpus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) figuram em 2° e 3° lugar, com computação por volta de 760. As notas da graduação, no entanto, vão da faixa de 500 à de 800.

Confira o gráfico abaixo ou acesse por meio deste link.







Ufma também lidera notas de corte de pedagogia

Para o curso de pedagogia, a UFMA também toma a dianteira, conquistando as duas primeiras posições entre as notas de corte mais altas. Em terceiro lugar, aparece o curso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 726,66 pontos. Confira o gráfico abaixo com o ranking completo ou acesse por meio deste link.







Enfermagem tem notas diversificadas a partir de 652 pontos

A maior nota de corte parcial para o curso de enfermagem na primeira edição do Sisu 2021 atinge cerca de 835 pontos. A liderança também fica com a Ufma. Confira o ranking abaixo ou acesse por meio deste link.





Relações internacionais tem poucas oportunidades, mas com notas variadas

Por fim, as notas de corte para o curso de relações internacionais variam da faixa de 800 a 600 pontos. Destacam-se os dois cursos oferecidos pela USP e o da UFRJ, com 804,79, 802,24 e 772,94 respectivamente. Confira o gráfico abaixo com o ranking completo ou acesse por meio deste link.





*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá